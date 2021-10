Dubbele triomf voor Denise Betsema, heroptredende Alvarado op podium

Het is dit weekend een dubbele triomf geworden voor Denise Betsema. Na de Superprestige in Ruddervoorde was ze ook de beste in de Wereldbekercross in Zonhoven de beste. Betsema bleef wereldkampioene Brand voor. De heroptredende Alvarado eindigde als derde.

Door het zand klieven kan Betsema als de beste en de vorm was prima: geen wonder dus dat ze in Zonhoven uitstekend uit de verf kwam. Een hele cross lang zat er geen spatje verval op het niveau dat Betsema demonstreerde. Met een geruststellende voorsprong van 25 seconden dook ze de laatste ronden in: haar overwinning was binnen.

De tweede renster in koers was Lucinda Brand, die al een beduidend betere dag kende dan in Ruddervoorde. Nadat de wereldkampioene Pieterse van zich afschudde, was ze op weg naar de tweede plaats. Pieterse voelde ook nog de hete adem in de nek van Alvarado, die er na enkele weken afwezigheid opnieuw bij was. Alvarado veroverde in de slotfase nog de laatste podiumplek.