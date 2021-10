Aerts genoot met volle teugen van Wereldbekerzege in Zonhoven: "Van deze uitkomst had ik niet durven dromen"

Na een finale met een best grote groep zette Toon Aerts de Wereldbeker in Zonhoven toch naar zijn hand. Dit zijn zo van die zeges die nog een tikkeltje meer deugd doen. Aerts genoot dan ook met volle teugen en presteerde beter dan verhoopt.

"Ik denk dat het wel duidelijk was dat ik niet de man was die de koers onder controle had", opent Aerts zijn relaas na de cross. "Ik heb op de juiste moment een zicht gekregen op waar je het verschil kon maken. Bij het uitrijden van de put was het zo ver mogelijk komen en aan het einde van de ronde een goede passage kennen. Ik kon optimaal profiteren van het feit dat ze daar achter mij van de fiets moesten."

In de loop van de wedstrijd maakte Aerts zelf één schuiver. "Ik volgde Laurens Sweeck zijn spoor, maar hij kwam er door en ik niet. Gelukkig had ik mijn rugnummer, 13, omgedraaid en bleef het bij die ene schuiver", lacht dan toch ietwat bijgelovige Aerts.

"Het was één van de spannendste crossen van de laatste jaren", vond de winnaar. "Een grote groep in de finale, supermooi weer, superveel volk op de cross. Twee jaar geleden heb ik ook gewonnen in Zonhoven, maar van deze uitkomst had ik niet durven dromen."