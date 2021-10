Denise Betsema is leidster in de Wereldbeker na droomweekend en richt vizier al op kampioenschap

Bij Denise Betsema is het glas niet halfvol maar helemaal vol na vier manches in de Wereldbeker. Zij mag voortaan die mooie, witte leiderstrui aantrekken na een gave prestatie in Zonhoven. Het perfecte weekend dus, want een dag eerder had ze ook in Ruddervoorde gewonnen.

Moest Betsema eigenlijk wel diepgaan om de overwinning uit de brand te slepen? "Veel mensen zeggen dat het er bij mij soms makkelijk uitziet, maar zo voelt het niet. Ik voelde nog vermoeidheid in de benen en op dit rondje is er niet veel tijd om te herstellen."

Als zandspecialiste bij uitstek had Betsema de cross in Zonhoven uiteraard wel met stip aangeduid. "Het is mooi om hier de zege te pakken. Dat was echt wel een doel want het is een van mijn favoriete omlopen", erkent Betsema ook zelf.

De volgende Wereldbekercross koerst ze dus in die witte trui. "Ik ga genieten van die leiderstrui. Het is de eerste keer dat ik die mag aantrekken. Mijn vorm is goed, op naar het EK zou ik zeggen."