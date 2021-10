Stuyven laat zich uit over Evenepoel: "Moet nog leren wanneer hij dingen wel en niet mag zeggen"

Jasper Stuyven werd vierde op het WK in zijn Leuven. Achteraf was er over die koers heel wat te doen. De Leuvenaar komt nu terug op de zaak.

Vijf dagen na het WK was er blijkbaar al een debriefing met de hele ploeg, behalve Remco Evenepoel via Teams: "Hij vond het niet nodig, jammer, want hij vond het wel nodig om op tv bepaalde dingen te zeggen", aldus Stuyven in Het Nieuwsblad. Afremmen "Ik denk dat zijn entourage Remco soms eens zou moeten afremmen. Hij moet nog leren wanneer hij bepaalde dingen wel en niet mag zeggen." "Ook een supersterke renner - wat hij zeker is - moet beseffen dat sommige dingen beter intern blijven. Of hij wereldkampioen kon worden zoals hij zei? Dat denk ik niet."