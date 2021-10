Voormalig Lotto-prof Enzo Wouters zet op zijn 25ste het wielrennen op een laag pitje

Enzo Wouters zet op zijn 25ste het wielrennen op de tweede plaats. De koers komt op een laag pitje, of toch een lager pitje, te staan bij de voormalige prof van Lotto Soudal. Wouters had dat zaterdag via zijn sociale media al aangekondigd.

Enzo Wouters was in 2017, 2018 en 2019 profwielrenner bij Lotto Soudal. Nadien zette hij een stapje terug en is hij bij Tarteletto-Isorex gaan koersen op het continentale niveau. Ook daar gaan we hem dus niet meer geregeld terugzien. Wouters heeft wel beloofd om in de toekomst zeker nog wel eens een rugnummer op te spelden en deel te nemen aan een wielerwedstrijd. Alleen zal de volle focus niet meer op de wielersport komen te liggen en zal dus ook geen bestaan als profrenner meer geambieerd worden.