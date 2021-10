33-jarige Spanjaard moet andere oorden opzoeken: hij krijgt geen nieuw contract bij Movistar

Movistar zal vanaf volgend seizoen niet meer op Sebastián Mora rekenen. Het contract van de ervaren Spanjaard loopt af aan het einde van dit seizoen en Movistar is niet van zin om het te verlengen.

Sebastián Mora heeft er al een mooie carrière opzitten, maar de kans is wel bestaande dat zijn carrière na dit seizoen afloopt. Volgens Wielerflits gaat Mora geen contract meer krijgen van Movistar.

Mora werd dit seizoen nog elfde op het Spaans kampioenschap tijdrijden, maar het is dus niet genoeg voor een langer verblijf bij Movistar. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er andere aanbiedingen zijn voor Mora.