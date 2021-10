Jens Keukeleire heeft meer zekerheid over zijn toekomst: landgenoot weet voor welke ploeg hij volgend seizoen zal uitkomen

Jens Keukeleire heeft een goed seizoen achter de rug, en ook EF Education-Nippo is tevreden over onze landgenoot. Keukeleire zou namelijk zijn contract met twee seizoenen kunnen verlengen.

Jens Keukeleire rijdt nu al twee jaar voor EF Education-Nippo en de kans is groot dat er nog twee seizoenen gaan bijkomen. Volgens Wielerflits staat Keukeleire namelijk op het punt om zijn contract bij de wielerformatie te verlengen.

Dit seizoen kon Keukeleire geen overwinningen binnenhalen, maar in het verleden was onze landgenoot wel al succesvol. Zo won hij onder meer al een etappe in de Ronde van Spanje en twee keer het eindklassement van de Baloise Belgium Tour.