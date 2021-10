OFFICIEEL: Kristen Faulkner heeft een nieuwe ploeg gevonden voor volgend seizoen

De 28-jarige Kristen Faulkner gaat vanaf volgend seizoen bij BikeExchange aan de slag. De ploeg laat weten dat de Amerikaanse renster een contract voor twee seizoenen heeft getekend bij de wielerformatie.

Kristen Faulkner verlaat zo TIBCO-SVB. Faulkner kon onder meer al indruk maken in de Ladies Tour of Norway, waar ze een rit kon winnen en derde werd in het eindklassement. Ze werd onder meer ook al twintigste in Luik-Bastenaken-Luik.

✍️ NEW SIGNING ✍️



We're excited to announce that American talent @FaulknerKristen will be part of the GreenEDGE family in 2022! 🇺🇸



"I look forward to joining a larger team where I can grow as a rider and as a leader."



Full Story 🔗 https://t.co/OeD71qD35j pic.twitter.com/OOcidK7sde