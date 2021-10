Tom Pidcock kan opnieuw trainen na blessure aan de knie: "Voor het eerst sinds februari kan ik zonder pijn aan de knie fietsen"

Tom Pidcock heeft een goed seizoen achter de rug, maar nu blijkt dat de Brit dit seizoen niet zonder pijn heeft gereden. Zo kampte hij namelijk met een knieblessure, maar daar zou hij nu volledig van af zijn.

Bij Het Nieuwsblad staat te lezen dat Tom Pidcock zijn trainingen heeft hervat. De Brit hoopt in december opnieuw te kunnen deelnemen aan wedstrijden in het veldrijden. Hij zal ook volledig fit zijn, want zijn knieproblemen zouden eindelijk van de baan zijn.

Pidcock vertelde zelf op sociale media dat hij al vanaf februari met pijn op de fiets zat. Hij is dan ook zeer blij dat hij terug kan genieten van gewoon gezond te zijn. Ondanks zijn knie werd Pidcock dit seizoen onder meer olympisch kampioen mountainbike.