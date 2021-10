Vanavond staat verkiezing Flandrien en Flandrienne 2021 op het programma: wie zijn de genomineerden?

Vanavond is het zo ver. Dan weten we wie zich Flandrien en Flandrienne 2021 mag noemen. Bij de mannen is Wout van Aert uiteraard de grote favoriet, terwijl het bij de vrouwen uikijken is naar Lotte Kopecky.

De 'Flandrien van het Jaar' is een verkiezing die elk jaar georganiseerd wordt door Het Nieuwsblad. Wie houdt dit jaar Wout van Aert van de titel van Flandrien 2021? Onze landgenoot maakte een uitstekende indruk dit seizoen. Toch is Jasper Stuyven misschien wel een grote outsider door zijn zege in Milaan-San Remo. Daarnaast zijn ook Jasper Philipsen en Tim Merlier genomineerd. Beide renners waren goed voor heel wat overwinningen en hebben ongeveer dezelfde weg afgelegd. Ook Remco Evenepoel behoort tot de vijf genomineerden, maar het is wel duidelijk dat Wout van Aert de grote favoriet is om verkozen te worden. Flandrienne 2021 En wie wordt Flandrienne 2021? Lotte Kopecky is de grote favoriete om deze prijs binnen te halen, maar ook hier zijn nog enkele outsiders. Zo zijn de andere genomineerden Jolien D'hoore en Shari Bossuyt.