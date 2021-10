Laat Wout van Aert het WK veldrijden aan zich voorbij gaan? "Geen ideale aanloop naar het voorjaar"

Wout van Aert is dinsdagavond voor de derde keer op rij verkozen to Flandrien van het jaar. Van Aert haalde het in de verkiezing voor Merlier en Stuyven. De renner van Jumbo-Visma had het al over zijn doelen voor volgend jaar.

Zo zou van Aert vooral op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix azen. "Ik ben weer een jaar sterker en heb ook meer ervaring opgedaan, dus deze twee klassiekers staan bovenaan mijn lijstje. Ik wil ze zeker nog eens proberen winnen", legde van Aert uit op de verkiezing van Flandrien 2021 en staat te lezen bij Sporza. Maar moet daarvoor dan het WK veldrijden wijken? "Dit jaar is het WK in de Verenigde Staten en het is anders dan in Oostende. Het is een lange reis, waar ook een jetlag mee gepaard kan gaan, wat zeker geen ideale aanloop zou zijn naar het drukke voorjaar", beseft van Aert. "Ik heb nog geen beslissing genomen over het WK veldrijden, maar de klassiekers in het voorjaar zijn prioriteit voor mij en ik ga daar mijn veldritkalender op afstemmen. Het wordt zeker in overweging genomen", aldus de renner van Jumbo-Visma.