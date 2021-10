Renner van Deceuninck-Quick-Step valt in de prijzen: hij is verkozen tot beste jonge Italiaanse renner van het jaar

Gisteren stonden in ons land de verkiezingen voor Flandrien en Flandrienne op het programma, maar ook in Italië werd een prijs uitgereikt. Daar viel Andrea Bagioli namelijk in de prijzen.

De nog steeds maar 22-jarige Andrea Bagioli heeft een sterk seizoen achter de rug. Zo maakte hij vooral in de Vuelta indruk met een tweede plaats, een derde plaats en een vierde plaats. Daarnaast won hij ook de Royal Bernard Drome Classic.

In Italië heeft Bagioli nu een prijs gekregen voor zijn seizoen, want Deceuninck-Quick-Step laat op Twitter weten dat Bagioli is verkozen tot beste jonge Italiaanse renner van het jaar. In Italië staat deze prijs bekend als de 'Giglio d’Oro'.