Ploegleider van Lotto-Soudal neemt uitspraak Museeuw niet in dank af: "Wanneer mag ik les komen volgen?"

Heel wat commotie in de wielerwereld toen Johan Museeuw met de uitspraak kwam dat Florian Vermeersch Parijs-Roubaix had gewonnen mocht Museeuw die dag ploegleider zijn geweest van de jonge Belg.

Die uitspraak deed Museeuw eerder deze week in Het Nieuwsblad en is ook niet aan Nikolas Maes voorbij gegaan. Maes, enkele jaren geleden nog profrenner, zat in de volgwagen van Lotto-Soudal en zorgde er dus mee voor dat Vermeersch naar een zeer knappe tweede plaats reed.

"Wanneer mag ik bij jou les komen volgen", is zijn gevatte antwoord.

Ook Deceuninck-Quick.Step-ploegleider Brian Holm reageert op het voorval, weliswaar met drie lachende emoji's. General Manager John Lelangue liet weten dat ze bij Lotto-Soudal het totale vertrouwen hebben in Maes als ploegleider.