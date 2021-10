Tim Declercq evalueert jaar op sportief en persoonlijk vlak: "Mijn ouders en ik dachten dat afstuderen droom zou blijven"

De beste helper van het hele peloton en waarschijnlijk ook één van de meest 'likeable' en gewaardeerde renners van allemaal: Tim Declercq. Ieder jaar heeft hij wel een aandeel in een belangrijke zege voor Deceuninck-Quick.Step.

Zelf winnen doet hij amper in de koers (tot nu toe zelfs nooit). Al was het behalen van zijn masterdiploma enkele maanden geleden wel een heuse overwinning.

"Ik was aan deze master begonnen nog voor ik profrenner werd, het was dus tijd. Na 14 jaar dachten mijn ouders en ik dat afstuderen een droom zou blijven", doet Declercq zijn verhaal op de website van de ploeg.

"Tijdens trainingskampen had ik één uur per dag om me op school te focussen. Gelukkig kon ik in een later stadium enkele projecten binnen het team voltrekken", zegt de net afgestudeerde master Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie.

Sportieve hoogtes en laagtes

Declercq komt ook nog even terug op het voorbije wielerseizoen. "De Ronde van Vlaanderen was onvergetelijk, zeker omdat we die koers winnen en ik daar dan deel van heb uitgemaakt. De Tour de France was ook zeer goed, al was er ook die val. Dat was misschien wel het grootste dieptepunt van het seizoen. Toch hield ik vol en wonnen we de groene trui met Cav, een prachtig moment."