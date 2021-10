Julian Alaphilippe heeft zijn boek voorgesteld

U had het enkele dagen geleden wellicht zien passeren over Julian Alaphilippe die een boek ging uitbrengen. En voila, het is zover. De wereldkampioen wielrennen heeft zijn boek officieel voorgesteld. In de Vlaamse Ardennen nog wel.

Plaats van het gebeuren was Cafe Hotond in Kluisbergen. Het is uiteraard geen toeval dat Alaphilippe daar zijn boek ging voorstellen. Het is bekend dat Alaphilippe een voorliefde heeft voor de Vlaamse koersen. De plek van de boekvoorstelling avant première moest dan ook verbonden zijn aan de Vlaamse klassiekers. 'Regenboog', zo heet het boek van Julian Alaphilippe. Toepasselijk natuurlijk, want Alaphilippe was de man die op de voorbije twee WK's de regenboogtrui veroverde. Aan die trui zal hij dus ook volgend jaar te herkennen zijn in het peloton. Julian Alaphilippe nam ook de tijd om het boek te signeren voor de eerste fans die het in huis halen. Lezen over de rollercoaster van de ene wereldtitel naar de andere: dat kan niet anders dan interessant zijn.