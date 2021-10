Ploeg van Ben Hermans en Chris Froome houdt nog 1 plekje open: "Als een goede kans zich voordoet..."

Ben Hermans rijdt ook volgend jaar aan de zijde van onder andere Chris Froome, bij Israel Start-Up Nation. De Israëlische formatie is zo goed als rond met het huiswerk. Maar er is nog één plekje over, moest er nog een zaakje gedaan kunnen worden.

Eigenaar Sylvan Adams had het met VeloNews over de situatie bij de ploeg. "We zitten aan dertig renners en we hebben nog plaats voor één renner meer. We hebben geen haast, we staan niet onder druk om die plek op te vullen", verklaart Adams.

Hij houdt ook de mogelijkheid open dat er helemaal geen renners meer bijkomen. "We gaan die pos itie misschien helemaal niet invullen. Maar als er zich nog een goede kans voordoet, hebben we nog een plek over", weet Adams.

Wie zeker niet gaat vertrekken, is Chris Froome. Nu niet en in de toekomst niet. Of hij zou met pensioen moeten gaan. "We hebben een akkoord met Chris dat Israel Start-Up Nation zijn laatste ploeg zal zijn. Chris Froome zal ooit stoppen als renner van onze ploeg. Dat zijn we overeengekomen toen hij bij ons tekende."