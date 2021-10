Uitdager van Campenaerts 'voelt zich goed': "Ik moet nog niet super zijn"

Het is aftellen naar 3 november, wanneer het werelduurrecord van Victor Campenaerts door uitdager Alex Dowsett aangevallen wordt. Hoe gaat het ondertussen met de Brit? Hij zegt zich goed te voelen. Nog niet super, maar dat hoeft ook nog niet.

Dowsett vertelt bij Cyclingnews over de activiteiten in het Mexicaanse Aguascalientes sinds hij daar is toegekomen. "We hebben al wat testen gedaan, we testen ook de bandendruk. Ik voel me goed. Ik moet de eerste dagen nog niet super zijn."

Alles is afgesteld om op woensdag 3 november die ene topprestatie te kunnen leveren. "Ik moet pas super zijn binnen een week, wanneer ik de reis verwerkt heb. Ik sta er goed voor", heeft Dowsett er wel vertrouwen in dat hij daartoe in staat is.

De Brit beseft ook wel dat hij nog volledig moet acclimatiseren. "Het is wel een verschilletje: op hoogtestage zijn en dan naar hier komen voor het werelduurrecord. Je moet dezelfde snelheid trappen, maar het is belangrijk om de snelheid af te wegen tegen het zeeniveau."