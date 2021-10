Belg wint eerste etappe in Ronde van Burkina Faso

In Afrika wordt er nog gekoerst op de weg, met de Ronde van Burkina Faso. Belgisch succes viel daar meteen te noteren. Rutger Wouters heeft daar de openingsetappe naar zijn hand gezet: het ideale begin voor hem in deze rittenkoers.

In België is Wouters vooral gekend als de man die in 2020 Belgisch kampioen tijdrijden werd bij de elite zonder contract. Ook in ritten in lijn heeft hij dus wel wat in zijn mars. Dat heeft hij in Burkina Faso getoond in de eerste rit van Banfora naar Bobo Dioulasso.

Na 128 kilometer was Wouters met twee man voorop geraakt, met een beperkte voorsprong op enkele achtervolgers. Het was sprinten tegen de Algerijn Saidi en de Zuid-Afrikaan Basson voor de zege. Wouters was de snelste en werd zo de eerste winnaar in de Ronde van Burkina Faso.

Wouters is logischerwijs ook meteen leider. Het zit er daar wel nog niet meteen op: de Ronde van Burkina Faso telt tien ritten.