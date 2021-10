Systeem met schijfremmen kan Froome nu dan toch overtuigen: "Het is een technologie die evolueert"

Schijfremmen of geen schijfremmen? Het is één van de moderne discussies. Chris Froome had zich er in het verleden negatief over uitgelaten en stond dus eerder weigerachtig tegenover schijfremmen. Maar nu blijkt dat hij er toch gebruik van maakt.

Froome heeft het hierover in een gesprek met Cyclingnews. "Ik denk dat het een 'work in progress' is voor wegfietsen en er zijn nog enkele problemen voor profwedstrijden", zegt Froome. "Maar het is een technologie die evolueert en ik werk er aan met de mannen van Factor, waar ik ook één van de eigenaars van ben." De bijstand van Factor maakte het mogelijk dat hij in de meeste koersen met Israel Start-Up Nation dit jaar met schijfremmen gereden heeft. "We hebben de meeste problemen die we eerder dit jaar hadden met schijfremmen al kunnen oplossen." Waarom heeft de Brit een bocht gemaakt inzake het rijden met schijfremmen? "Ik heb vastgesteld dat de industrie wijzigingen en verbeteringen aanbrengt. Hopelijk is het een technologie die alleen maar beter zal worden en de sport veiliger zal maken."