Elke Vanhoof haalt finale in laatste Wereldbekermanche en eindigt in klassement net buiten de top tien

Elke Vanhoof was één van de olympiërs die ons land naar Tokio stuurde. De Wereldbeker vergde nadien weer al haar aandacht. Ze deed dit weekend mee aan de laatste twee manches van de Wereldbeker. In de laatste manche haalde ze zelfs de finale.

Zaterdag slaagde ze daar niet in, hoewel Vanhoof uitstekend begonnen was in Turkije. Haar eerste ronde had Vanhoof gewonnen. Dat leverde een ticket op voor de halve finales, maar daar eindigde het verhaal wel. Doorstoten naar de finale zat er toen niet in.

Op zondag ging dan de laatste manche door. Vanhoof finishte tweede in de eerste ronde. Voldoende om door te gaan naar de halve finales en daarin kon ze die prestatie nog eens herhalen. Nu wel een finale voor Vanhoof dus: onze landgenote werd zevende. In het Wereldbekerklassement eindigt Vanhoof op een twaalfde plek. De eindzege gaat naar de Colombiaanse Pajon.

Bij de mannen deden Matthijs Verhoeven en Ruben Gommers mee aan de laatste manche van de Wereldbeker. Beiden sneuvelden in hun heat en geraakten dus niet verder dan de kwartfinales.