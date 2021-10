Iserbyt komt als overwinnaar uit de bus in Overijse na fraai duel

Eli Iserbyt heeft de wereldbekermanche van Overijse gewonnen. Pauwels-Sauzen Bingoal slaagde er zelfs in om een één-tweetje te realiseren. Aerts drong nog lang aan maar moest tevreden zijn met een 3e plaats.

Daan Soete nam een kanonstart in Overijse en had ook na één ronde nog enkele seconden voorsprong op de rest van het peloton. Bij het induiken van het veld in ronde ging Hermans op het gaspedaal staan, Vanthourenhout en Iserbyt konden hun wagonnetje nog aanhaken.

Trio wordt duo

Toon Aerts leek vanuit de achtergrond terug te komen maar net op dat moment kwam Quinten Hermans ten val. Het signaal voor Vanthourenhout en Iserbyt om als twee ploegmaats door te stomen.

Duo wordt trio

Iserbyt ging echter te snel voor zijn ploegmaat en moest alleen doorgaan. Aerts ging over Vanthourenhout en zette de achtervolging in, met succes. Na 4 van de 7 rondes hadden we zo opnieuw een trio vooraan maar met Toon Aerts vooraan in plaats van Quinten Hermans.

Trio wordt kwartet

Even later leek de opdracht nog moeilijker te worden voor Toon Aerts toen ook Sweeck kwam aansluiten en Aerts het tegen 3 renners van Pauwels Sauzen moest opnemen.

En opnieuw een trio

Maar de Baloise Trek Lion nam de handschoen op en gaf in de voorlaatste ronde het volle pond om het trio achter hem het vuur aan de schenen te leggen. Vanthourenhout en Iserbyt kwamen terug, Sweeck moest opnieuw achtervolgen.

Om het solo af te maken

In de laatste ronde probeerde Iserbyt de rest op lengte te zetten met een goede klauterpartij. Vanthourenhout ging voorbij Aerts die helemaal leeg leek te lopen. Iserbyt bleef enkele seconden voor Vanthourenhout uitrijden maar terugkomen zat er niet meer in voor Vanthourenhout. Een één-twetje voor Pauwels Sauzen Bingoal dus, Toon Aerts werd derde.