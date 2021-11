Wout van Aert bevestigt nakende rentrée in het veld: "Als ik mijn hart laat spreken, zak ik af naar WK veldrijden"

Wout van Aert werd zondagavond geëerd in zijn thuisstad Herentals. Het veldrijden was een onderwerp dat uiteraard ook aan bod kwam. Als hij zijn hart laat spreken, gaat hij meedoen aan het WK veldrijden, verzekert Van Aert. Vraag is of de kalender hem zal toelaten om zijn hart te laten spreken.

Het Laatste Nieuws was erbij in Herentals. "Ik zal een mooi aantal crossen rijden", voorspelde Van Aert daar. "Deze week heb ik met de ploegleiding de kalender voor volgend jaar bekeken. De klassiekers zijn het eerste grote doel. We hebben wel een idee hoe we dat gaan aanpakken."

Hoe zit het dan met het WK veldrijden? "Als ik mijn hart laat spreken zak ik zeker af naar de VS voor het WK. Ik wil graag, omdat ik graag cross en omdat ik die trui van wereldkampioen wil winnen. Maar er zijn zoveel doelen in een seizoen dat ik keuzes moet maken. Als ik mijn hart liet spreken had ik geen vakantie genomen en was ik nu al aan het crossen."

Voorlopig beperkt Van Aert zich tot naar de cross kijken op tv. "Als ik kan, mis ik er geen enkele. Ik ben een fan." Binnen iets meer dan een maand zal er in Val di Sole gecrosst worden op sneeuw, om als sport eventueel in aanmerking te komen voor de Winterspelen. "Crossen op sneeuw is mogelijk. Ik heb het al gedaan. Het zou een enorme doorstart betekenen voor het veldrijden."