Movistar-baas komt terug op het afstappen van nummer 3 in klassement : "Hij heeft zich mentaal kapot gemaakt"

Movistar was betrokken in een bizar moment dit jaar. De nummer 3 uit het klassement in de Vuelta, Miguel Ángel López, stapte plots af. Niet omdat hij ziek was of het fysiek niet meer aankon. De reden was niet meteen duidelijk.

López had nog een contract voor volgend jaar bij Movistar, maar dat werd ontbonden. Samenwerken was niet meer mogelijk. Movistar-baas Unzué komt in Marca terug op dit uiterst vreemde moment. "Hij was gefrustreerd en heeft zich mentaal kapot gemaakt", zegt hij over López. "Zijn hoofd zat te vol met waar het ook maar mee gevuld was. Het was voor geen enkele atleet een normale reactie", kan Unzué nog altijd maar niet begrijpen wat er nu werkelijk gebeurd is. "Via zijn manager gaf hij vervolgens aan dat hij niet verder wilde."