Patrick Lefevere houdt Remco Evenepoel wellicht uit de Giro: "Ik ben geen dictator"

In juni liet Patrick Lefevere weten dat Evenepoel normaal in 2022 niet de Tour maar wel de Giro zou rijden.

Van die overtuiging dat het een betere keuze was voor Remco Evenepoel lijkt teammanager Patrick Lefevere nu helemaal niet meer zeker.

De keuze zal wellicht naar de Vuelta gaan, al is er nog niks zeker. “We hebben nog niet beslist”, zegt Lefevere aan Het Nieuwsblad. “We zijn nog altijd een beetje aan het debatteren in de ploeg over wat nu de beste grote ronde voor Remco wordt in 2022.”

“Ik heb mijn idee en dacht in eerste instantie aan de Giro, maar in tegenstelling tot wat sommige mensen denken, ben ik geen dictator. Ik luister ook naar de ploegleiders en trainers vooraleer we een keuze maken op het eerste trainingskamp in december.”

Met geen enkele grote ronde heeft Lefevere al een deal gesloten. “Voor ik een deal kan maken met een organisatie, wil ik eerst het parcours kennen.”