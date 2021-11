Pinot betuigt in open brief eer aan afscheidnemende ploegmaat: "Zal nooit vergeten wat hij voor me gedaan heeft"

Thibaut Pinot is diep geraakt door het afscheid van een ploegmaat. Dat heeft hij in een open brief duidelijk laten merken. Onlangs hing zijn teamgenoot William Bonnet zijn fiets aan de haak. Pinot tracht de woorden te vinden om uit te leggen wat dat met hem doet.

"William heeft zijn sportcarrière beëindigd", begint Thibaut Pinot zijn brief. "Dat voelt vreemd om te zeggen of om te schrijven. Het is een klap voor me. Altijd als ik een uitnodiging voor een wedstrijd kreeg, hoefde ik niet eens te controleren of William wel zou starten: dat was namelijk altijd het geval."

Pinot haalt een onprettig moment aan: een zware valpartij. "Ik kan niet over Williams carrière praten zonder aan de Tour de France van 2015 te denken. Hij draaide zich om om te kijken of ik in zijn wiel zat en hij viel. Bij 80 km/u. Een seconde van onoplettendheid omdat hij bezorgd was over mijn positie. Ik zag het aankomen, de catastrofe die zich daarna voltrok."

Soms denkt Pinot er zelfs nog aan als hij 's nachts in zijn bed ligt. "Ik denk aan de race die wordt stilgelegd, aan de ambulances die niet voor alle wielrenners kunnen zorgen. Ik dacht aan het ergste, ik dacht aan zijn familie, zijn vrouw, zijn kinderen. Ik voelde me zo slecht."

Voor Pinot was Bonnet meer dan enkel een ploegmaat. "Het zou te makkelijk zijn als ik alleen over de renner William Bonnet praat. Hij was en blijft een grote broer voor me. Hij was iemand waar ik inspiratie uit putte, vooral toen ik de rol van kopman op me moest nemen. Ik zal nooit vergeten wat hij allemaal voor me gedaan heeft. William was een leider en ik wilde dat iedereen dat wist."