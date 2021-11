Gefaalde aanval op zijn record bewijst de sterkte van Campenaerts: zijn strafste prestaties op een rijtje

Het werelduurrecord van Campenaerts staat nog altijd op de tabel. "Dat bewijst dat ik toch een straf coureurke ben", reageert Campenaerts. Dat record is één van zijn straffe stoten, maar zeker niet zijn enige. We goten zijn knalprestaties in een rangschikking.

1. HET WERELDUURRECORD

Een werelduurrecord rijden is iets voor de geschiedenis. Alles er omheen, met onder andere een minitieuze voorbereiding in Namibië, maakt het nog specialer. Om uiteindelijk met een aanzienlijke marge het record van Wiggins - niet de eerste de beste - te verbeteren.

2. RITZEGE in GIRO ALS BEWIJS VAN TRANSFORMATIE

Een ritzege in een grote ronde is sowieso prachtig, maar zeker in het geval van Campenaerts, omdat het het bewijs is van zijn knappe transformatie van tijdritspecialist naar allrounder, ongezien in het moderne wielrennen.

3. BRONS OP WK TIJDRIJDEN 2018

Een titel staat in principe altijd hoger dan een bronzen medaille, maar wat Campenaerts op het WK laat zien is

fenomenaal. Een superspecialist als Dumoulin is minder dan een seconde sneller. Dennis is veruit de sterkste, maar tegen die sterke concurrenten is dit brons er eentje met een gouden rand.

4. EUROPESE TITEL TIJDRIJDEN 2018

Als titelverdediger naar een kampioenschap trekken is nooit evident, maar Campenaerts toont dat hij bestand is tegen de druk. Hij klopt Castroviejo met een seconde en mag zich een jaar langer Europees kampioen tijdrijden noemen.

5. EUROPESE TITEL TIJDRIJDEN 2017

De eerste keer dat hij de Europese sterrentrui verovert. De concurrenten zouden in de jaren nadien zelden meedoen voor een hoofdprijs in het tijdrijden, maar het maakt de prestatie van Campenaerts niet minder knap. Een secondenspel draait uit in zijn voordeel.

6. BRONS OP EK TIJDRIJDEN 2020

Campenaerts weert zich tegen andere sterke tijdrijders als Küng en Cavagna, maar moet tevreden zijn met brons op het EK.

7. BELGISCH KAMPIOEN TIJDRIJDEN 2016

De titel waar Campenaerts zich mee op de kaart zet. Het draait uit op een duel met Lampaert, die later nog vaker één van zijn concurrenten zal zijn. Campenaerts haalt het en mag de tricolore trui aantrekken.

8. BELGISCH KAMPIOEN TIJDRIJDEN 2018

In Anzegem is Thomas De Gendt verrassend de voornaamste uitdager van Campenaerts. 'Campi' houdt slechts een paar seconden over op zijn ploegmaat, maar het is voldoende voor een tweede Belgische titel.