Nadat overname van Mitchelton-Scott mislukte heeft Manuela Fundacion nu toch eigen wielerploeg beet

Het zorgde vorig jaar voor een hoop commotie, de poging van Manuela Fundacion om Mitchelton-Scott over te nemen. Alle contracten zouden zelfs al getekend geweest zijn, maar uiteindelijk werd de deal afgeblazen. Nu stapt Manuela Fundacion toch in de wielersport.

Manuela Fundacion is een Spaanse stichting die vorig jaar dus al nadrukkelijk zijn interesse in het wielrennen toonde. Na de mislukte poging tot overname van Mitchelton-Scott, dat finaal verder ging als Team BikeExchange, was er nog even sprake van belangstelling in CCC. Al snel bleek ook dat verhaal niet door te gaan.

Een jaar later staat de wielerploeg van Manuela Fundacion dan toch op de been. Dat kondigt de stichting aan via sociale media. Niet door middel van één of andere overname, Manuela Fundacion heeft zelf zijn eigen wielerploeg gevormd.

Uiteraard kan die niet onmiddellijk meedoen op het grootste niveau: Manuela Fundacion zal actief zijn op het continentale circuit. Het heeft elf renners vastgelegd: Vicente Hernaiz Santamaria, Raúl Rota Rus, Daniel Jiménez, Joan Bennassar, Miquel Valls, Francisco Casaus Medina, Eduardo Pérez Landaluce, Erik Martorell, Isaac Cantón, Santiago Mesa en Franklin Chacó.