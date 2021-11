VOORBESCHOUWING: Iserbyt tracht titel te verlengen op EK, Nederlandse dames moeten Vas bekampen

Met het EK is het eerste kampioenschap in het veldrijden aan de beurt, met titelverdediger Iserbyt die in de vorm lijkt te zitten die hem een volgende Europese titel kan opleveren. Bij de vrouwen zou een Nederlandse moeten kunnen winnen, maar de Hongaarse Vas valt niet te onderschatten.

Drenthe is dit weekend het decor voor het EK veldrijden, met dit jaar ook weer een kampioenschap voor de junioren. Die zagen vorig jaar hun wedstrijd in het water vallen. Zowel zaterdag als zondag moet een cross bij de elite dan voor de kroon op het werk zorgen. Zaterdag is dat aan de dames, zondag aan de heren. Beschikken over goede klimmersbenen is een pluspunt, want het EK speelt zich af op de VAM-berg.

Bij de dames maakte Betsema dit jaar al geregeld de beste indruk: ze verteerde de terugkeer uit Amerika prima en kon het al vaak afmaken, terwijl ze vorig seizoen nog vaak tekort kwam aan het eind. Lucinda Brand blijft echter de koningin van de regelmaat. Eén van hen beiden moet Nederland aan goud kunnen helpen, al zal Vas wel vol vertrouwen zitten na haar Wereldbekerzege in Overijse.

ONZE STERREN VOOR EK VELDRIJDEN DAMES

*** Denise Betsema - Lucinda Brand

** Kata Blanka Vas - Annemarie Worst

* Ceylin del Carmen Alvarado

Twee lastige crossen winnend kunnen afsluiten nadat hij sowieso al het vaakst kon vieren dit seizoen: Eli Iserbyt kende de ideale aanloop naar het EK. Ook de Telenet-mannen Toon Aerts en Van der Haar zijn aardig in vorm, maar moeten vaak in Iserbyt hun meerdere erkennen. Kloppen ze hem deze keer wel eens? Of kennen Quinten Hermans of Michael Vanthourenhout die superdag die hun carrière extra glans zou geven?

ONZE STERREN VOOR EK VELDRIJDEN HEREN

*** Eli Iserbyt

** Toon Aerts - Quinten Hermans - Lars van der Haar - Michael Vanthourenhout

* Laurens Sweeck