Deceuninck-Quick.Step geeft nummer 2 uit Ronde van Lombardije nieuw contract: "Het is een magische ploeg"

Deceuninck-Quick.Step kondigde een volgende contractverlenging aan. De nummer 2 van Lombardije, Fausto Masnada, blijft nog meerdere jaren deel uitmaken van de ploeg. Masnada heeft getekend tot het einde van 2024. De 'magie' blijft nog even duren.

Voor Masnada was er geen enkele reden om andere oorden op te zoeken, want voor Deceuninck-Quick.Step rijden is voor hem als een ploeg. "Dit jaar wonnen we de World Team classification, we waren de sterkste ploeg. Ik weet hoe professioneel het hier allemaal is en hoe alles bestudeerd wordt. Alles is perfect geregeld en elk lid van de groep wil altijd verbeteren."

Best dus om dat zo lang mogelijk aan te houden. Een contract voor drie jaar kan al tellen. "Ik geloof in de toekomst van de ploeg en wil jaar na jaar groeien. Het is een magische ploeg, een grote familie. Het is niet alleen een job, maar ook echte vriendschap."

De meest tot de verbeelding sprekende uitslag van Masnada was zijn tweede plaats in de Ronde van Lombardije achter Pogacar. "Fausto had een lastig jaar met enkele tegenslagen", weet Patrick Lefevere. "Hij bleef echter hard werk, toonde een positieve mindset en houding. Ik ben blij dat hij het seizoen zo sterk gefinisht is in Il Lombardia. Wie weet wat de toekomst nog brengt. Het is fijn hem nog drie jaar aan boord te houden."