Jonas Vingegaard wil volgend seizoen naar deze grote ronde: "Voor mij persoonlijk zou het geweldig zijn"

Jonas Vingegaard kan terugkijken op een zeer sterk seizoen met onder meer een knappe tweede plaats in het eindklassement van de Tour de France. Ook volgend seizoen zou hij aan de Tour willen deelnemen.

Normaal gezien is Primoz Roglic volgend seizoen de grote kopman bij Jumbo-Visma in de Tour de France, maar ook Vingegaard zou graag deelnemen aan de Franse grote ronde. "Ik geef absoluut de voorkeur aan de Tour de France omdat die volgend jaar in Denemarken start, maar het zou kunnen dat we twee kopmannen in de Tour hebben", legde Vingegaard uit bij Cyclingnews.

"Natuurlijk, als de ploeg wil dat ik de Vuelta doe, dan doe ik dat, maar voor mij persoonlijk zou het geweldig zijn om de Tour de France te doen. Misschien als het niet in Denemarken was, dan zou ik misschien de Vuelta of de Giro willen doen, en dat is zeker iets wat ik in de toekomst zou willen doen, maar als het aan mij lag, dan zou ik zeker de Tour willen doen. Vooral omdat het in Denemarken is. Er is ook iets speciaals aan de Tour, en dat voel je als je er bent. Het zou echt leuk zijn om daar te zijn, en ik hoop het. Ik denk dat dat het plan is, maar ik heb het nog niet gehoord", aldus de Deense renner.