Eli Iserbyt blijft op zoek naar redenen voor offday: "Ze hebben me in de steek gelaten"

Een twaalfde plaats, op drie minuten van de winnaar. Eli Iserbyt had zich het EK veldrijden wel helemaal anders voorgesteld.

Iserbyt voelde in de eerste ronde al dat de benen niet super zaten, maar een echte reden voor zijn mindere dag heeft hij nog niet gevonden.

“Misschien was het alles een beetje bij elkaar. Het EK is een speciale dag, ik voelde me minder en het is ook al een heel drukke periode geweest. Dan weet ik dat zo’n dag er zit aan te komen. Jammer dat het uitgerekend op het EK gebeurt”, vertelt hij aan HLN.

Iserbyt wist dat het een EK van uitersten zou worden. “Het zou ofwel super goed zijn, of slecht. Ik had zeker meer gewild, maar de benen hebben mij in de steek gelaten. Ik heb er geen verklaring voor. Dan moet je de dingen ondergaan.”