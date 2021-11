Nederlandse ex-winnaar Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix gaat contract verlengen bij zijn ploeg

Niki Terpstra weet voor welke ploeg hij volgend seizoen zal uitkomen. De Nederlandse renner heeft namelijk gewoon zijn contract verlengd bij Team TotalEnergies. Het zou om een contract van één extra jaar gaan.

Niki Terpstra rijdt nu al enkele seizoenen voor Team TotalEnergies en daar lijkt niet meteen verandering in te komen. Volgens Wielerflits zou Terpstra namelijk op het punt staan om zijn contract te verlengen.

Zo zou hij ook het komende jaar voor de Franse wielerformatie kunnen uitkomen. Terpstra is uiteraard geen onbekende in het peloton, want in het verleden won hij onder meer al de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.