📷 Deceuninck-QuickStep haalt ritwinnaar van Giro binnen voor twee seizoenen

Patrick Lefevere, CEO van Deceuninck-QuickStep, ziet veel mogelijkheden voor de toekomst in de Zwitserse renner. "Mauro is nog erg jong, maar hij heeft al een etappe in een grote ronde op zijn naam staan”, zegt Lefevere op de website van de ploeg.

“Hij heeft nog zoveel marge om te groeien, want nog niet zo lang geleden combineerde hij nog verschillende disciplines. Nu zal hij zich de komende twee jaar op de weg concentreren, en wij zijn meer dan blij om hem te begeleiden en te helpen om beter te worden."

"Eerst ben ik begonnen met mountainbiken. Dat deed ik min of meer voor de lol”, zegt Schmid. “Na één of twee jaar begon ik ook wat wegwedstrijden te rijden en toen ik nog geen 17 was begon ik met veldrijden. Bijna vier jaar lang combineerde ik het allemaal.”

