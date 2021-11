Crossprogramma van Wout van Aert gelekt

Volgende week pas komt Wout van Aert met zijn programma voor het crossseizoen naar buiten, maar ondertussen is zijn kalender al gelekt.

Officieel is het nog wachten op het crossprogramma van Wout van Aert, maar volgens Het Nieuwsblad is het al duidelijk waar hij zal rijden.

De eerste cross is op 4 december in Boom, met eventueel nog een mogelijkheid dat hij een week vroeger ook start in Kortrijk.

Op 5 december trekt Van Aert naar Antwerpen. Essen (11/12), Dendermonde (26/12), Heusden-Zolder (27/12), Diegem (29/12), Loenhout (30/12), Baal (1/1), Hulst (2/1), Herentals (5/1) en het BK in Middelkerke (9/1) staan normaal ook zeker op de agenda.

Tussen Essen en Dendermonde trekt Van Aert op ploegstage met Jumbo-Visma. Over het programma na het BK en deelname aan het WK is nog niet beslist.