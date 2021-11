Quinten Hermans derde in Niel: "Voelde dat de kans klein was dat ik zou winnen"

Quinten Hermans leek in Niel mee te spelen voor de knikkers, maar uiteindelijk werd hij derde op wat achterstand van de eerste twee.

Quinten Hermans gaf achteraf toe dat hij geen al te beste dag had. Enkele foutjes en tuimelingen zorgden ervoor dat hij te veel krachten verspeelde.

"Na het EK heb ik even een nacht niet goed geslapen, maar voor de rest voelde ik me hier wel goed", zei Hermans. "In het begin had ik mee de controle en reed ik een paar goede rondes, maar de anderen kwamen terug en toen hing het van de techniek af. Ik had de kracht niet meer en op het einde voelde ik dat de kans klein was dat ik zou winnen."

Hermans won dit jaar in Fayetteville en stond geregeld mee op het podium. “Met deze derde plek kan ik wel leven. Iedereen finisht hier op zijn plaats en op het einde leek Iserbyt toch wel de sterkste."