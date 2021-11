Sanne Cant niet te spreken na blessure op Jaarmarktcross in Niel

Sanne Cant verscheen niet aan de start van de cross in Niel. Ze blesseerde zich tijdens de opwarming.

Sanne Cant viel twee keer tijdens de verkenning in Niel. Dat leverde haar een hersenschudding op. De wereldbeker van zondag in Tabor halen wordt wellicht een probleem.

Cant vond het nieuwe parcours in Niel ronduit belachelijk en sprak over een kermis. Het seizoen was voor Cant nog geen topper.

Ze won de Berencross, maar buiten een vierde plaats in Ruddervoorde was het voor de ex-wereldkampioene nog geen hoogvlieger.