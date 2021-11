Toon Aerts over de sprint tegen Iserbyt in Niel: "Met die sprint was niets mis, er was niets aan de hand"

Toon Aerts leek in Niel op weg naar de zege, maar Eli Iserbyt counterde hem. Het kwam aan op een sprint.

"Alles wel beschouwd was Eli ook de betere", gaf Aerts toe. "Zonder die lekke band wint hij wellicht met voorsprong. Nu moesten we nog sprinten. Het was op de limiet, maar hij haalt het. Normaal denk ik dat ik sneller ben dan Eli, maar er zat bij mij niets meer in de tank om te sprinten."

Het parcours deed ook bij Aerts de wenkbrauwen fronsen. "Ik denk dat de parcoursbouwers zich toch eens moeten bezinnen richting volgend jaar. Ik hoop dat ze dat doen. Dit was echt geen verbetering."

Er was één plek waar Aerts veel tijd verloor. "Al waren mijn zandpassages wel niet goed. Daar zal ik nog wat op moeten trainen de komende dagen bij ons op het beachvolleybalterrein met het oog op de wereldbeker in Koksijde. Voor de rest liep het wel goed, maar je moest hier echt opletten, een foutje werd snel bestraft."

De sprint leek kantje boord, maar ook Aerts vond dat alles reglementair was verlopen. "Neen, met die sprint was niets mis. Er was niets aan de hand”, klonk het.