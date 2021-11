Boost aan vertrouwen rendeert in tweede grote overwinning voor Van der Haar: "Naar Tabor toegewerkt"

Alle puzzelstukjes vallen samen voor Lars van der Haar. Zijn vertrouwen kreeg een boost na zijn triomf op het EK en dat was ook te merken in de Wereldbekercross in Tabor. Ook daar moest de Belgische tegenstand het onderspit delven.

"Ik kwam met veel vertrouwen naar hier", verklaarde Van der Haar achteraf. "Ik had in de dagen voor Niel veel getraind en hoopte dat het daar redelijk ging en het ging goed. Ik heb naar Tabor toegewerkt. Ik wilde hier net als op het EK goed zijn en dat is gelukt."

Heerlijk toch als je een doel stelt en het dan ook kan waarmaken. "Wat er door me heen ging toen ik over de streep kwam? Een gevoel van geluk. Ik was ontgoocheld dat ik niet over de balken kon springen. Ik moest lopen en dan weet je dat het moeilijk wordt."

Van der Haar moest dus wel degelijk diep gaan om de overwinning binnen te halen. "Ik heb mezelf goed afgemat. Dat is mooi. Ik voelde dat Iserbyt demarreerde en ik overschot had, dus wist ik dat ik kans maakte om te winnen."