Hermans stelt het opnieuw met podiumplek maar mag fier zijn op remonte na leegloper: "Van der Haar had vleugels"

Opnieuw een podiumplek voor Quinten Hermans. Net als op het EK was er aan Van der Haar niets te doen. Hermans merkt ook de bloedvorm op bij de Nederlander en is ondertussen zelf bezig om een goede constante in zijn prestaties te leggen.

"In Tabor kreeg ik opnieuw een parcours voorgeschoteld, waarop ik mijn explosiviteit kwijt kon. In de tweede wedstrijdhelft moest ik even diep in het krachtenarsenaal tasten om op mijn lekke band tot aan de materiaalpost te geraken en daarna de kloof met de leiders te dichten", deed Hermans zijn verhaal.

Mooi dat hij daar in slaagde, maar het had wel een impact op het vervolg van de wedstrijd. "Dat was energie die ik in de finale te kort kwam om tot op de streep mee te doen voor de overwinning. Lars van der Haar had opnieuw vleugels."

Net als op het EK dus een podiumplaats voor Hermans, maar ook in de Wereldbeker verzamelde hij al een paar mooie podiumplekken. "Ik ben dan ook blij dat ik intussen al voor de derde keer dit seizoen het podium van de Wereldbeker mocht betreden!"