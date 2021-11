Chris Froome werd getroffen door terugkeer van ziekte: "Hij blokkeerde volledig tijdens Tour de France"

Het is voor Chris Froome een moeilijk seizoen geweest, ook door de terugkeer van een ziekte. De viervoudige Tourwinnaar had last van Bilharzia, een parasitaire wormziekte die hij een tiental jaar geleden ook al had. Dat heeft Sylvan Adams onthuld.

Adams is de teameigenaar van Israel Start-Up Nation. "Chris had medische moeilijkheden dit seizoen en blokkeerde volledig tijdens de Tour de France", aldus Adams bij VeloNews. "Hij vertelde me dat het voor hem de zwaarste Tour ooit was."

Froome werd meteen behandeld en kon in augustus opnieuw koersen in de Deutschland Tour. "Hij testte positief op Bilharzia, nam medicatie en is nu negatief", verduidelijkt Sylvan Adams. Nu is Froome dus weer beter. "Hij haalde onmiddellijk betere cijfers."

Dat maakt dat ze bij Start-Up Nation rotsvast in hem blijven geloven. "We hebben er een goed oog in dat we de oude Chris Froome terug zullen zien en dat hij de strijd kan aangaan in de grote ronden."