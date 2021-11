Geen opvolger voor Bernal, López en Higuita: Colombia Tour stevent voor andere reden dan in '21 af op afgelasting

De Colombia Tour kan wellicht opnieuw niet doorgaan. Met Bernal, López en Higuita waren het drie thuisrijders die de eerste drie edities op hun naam schreven. Kortom: het was een groot Colombiaans wielerfeest, maar de volgende editie laat nog even op zich wachten.

In 2021 kon de Colombia Tour vanwege het coronavirus niet doorgaan. Ook in 2022 komt de rittenkoers er dus hoogst waarschijnlijk niet. Om een andere reden, of toch niet helemaal. Deze keer is een gebrek aan financiële middelen het probleem. Dat is dan weer een gevolg van de... coronacrisis.

Volgens Mundo Ciclisto werd de knoop in de nacht van dinsdag op woensdag doorgehakt en is het nu zeker dat er geen Colombia Tour z​al z​ijn in 2022. De prioriteiten van zowel de overheid als van de Colombiaanse wielerfederatie liggen elders.

De Colombia Tour staat op de kalender ingepland van 8 tot en met 13 februari. Het zal dus echter uitkijken zijn naar 2023 voor een volgende editie.