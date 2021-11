Italiaanse renner van het jaar is de Europese kampioen en winnaar van Parijs-Roubaix

De Italianen hebben hun renner van het jaar gekozen. Dat is de winnaar van Parijs-Roubaix en Europees kampioen Sonny Colbrelli geworden. Geen verrassing natuurlijk gezien het boerenjaar dat Colbrelli achter de rug heeft, met bekroningen op grote afspraken.

Vooral in het najaar was Sonny Colbrelli niet weg te denken uit de finales van verschillende wielerwedstrijden. Op het EK ging hij met Remco Evenepoel naar de streep en kon hij het in eigen land afmaken. Na een memorabele Parijs-Roubaix versloeg Colbrelli Vermeersch en Van der Poel in een spurt met drie.

GIGLIO D'ORO

La Gazzetto dello Sport meldt dat Colbrelli in Italie verkozen is tot renner van het jaar. Colbrelli mocht de Giglio d'Oro in ontvangst nemen, wat zo veel betekent als Gouden Lelie. Hij is op de erelijst de opvolger van Filippo Ganna.

Met de reeds genoemde overwinningen en nu deze individuele onderscheiding is het een jaar om nooit te vergeten voor Colbrelli. Ook werd hij overigens Italiaans kampioen op de weg.