Wout van Aert krijgt het lekker druk: beginnen met 2 dubbele weekends en nadien 6 crossen in 8 dagen

De rustperiode is voldoende lang geweest, het mag nu weer lekker druk worden. Wout van Aert en zijn entourage moeten die mening wel zijn toegedaan, op basis van het veldritprogramma van de Belgisch kampioen veldrijden dat bekend is gemaakt.

Het is nog wachten tot december, maar dan vliegt Van Aert erin met twee 'dubbele weekends': Boom - Antwerpen en Essen - Val di Sole. In Boom won Wout van Aert al twee keer, maar de laatste keer is wel al geleden van 2017. De Scheldecross kwam in 2015 al op zijn naam. In Essen vierde Van Aert drie jaar op rij in 2014, 2015 en 2016. Inmiddels is het een Ethias Cross geworden.

OOK VOOR VAN AERT PRIMEUR IN VAL DI SOLE

De aanwezigheid van Van Aert daar geeft die cross meteen extra glans en een dag later heeft hij voor het eerst afspraak in Val di Sole. Dat zal voor alle veldrijders het geval zijn, met uitzondering van de mountainbikers. Sowieso belooft dat een ontdekking te worden. Dan volgen er twee weken zonder cross, om vervolgens aan die drukke eindejaarsperiode te beginnen.

Dat is inherent aan het veldrijden en ook Wout van Aert neemt het er kennelijk graag bij. Een periode van acht dagen met zes crossen staat dan op hem te wachten. Dendermonde, Heusden-Zolder, Diegem, Loenhout, Baal en Hulst: geen enkele van deze wedstrijden slaat hij over.

OPNIEUW DEMONSTRATIE IN DENDERMONDE?

Zijn demonstratie in de modder en de koude van vorig seizoen in Dendermonde zit nog fris in ons geheugen. Daar is hij zeker opnieuw kandidaat-winnaar. Bij de terugkeer van de cross in Diegem wil hij er dus ook bij zijn. En een cross als Loenhout, een wedstrijd in eigen streek, zal hij niet gemakkelijk missen. Rekening houdende met deze gegevens houdt zijn programma dus wel steek.

In Herentals staat dan de generale repetitie op het menu voor het BK in Middelkerke. Twaalf crossen is al een heel mooi aantal gezien de korte periode waarin Van Aert in het veld actief is. Uitkijken hoe hij die intense eindejaarsperiode gaat verteren, maar met hem op de startlijst in de vernoemde crossen heeft het publiek alvast een extra reden om present te tekenen.