Jonas Rickaert kijkt op naar renner van Deceuninck-Quick-Step: "Hij blijft een idool op vlak van de lead-outs"

Jonas Rickaert is in het peloton uitgegroeid tot één van de beste lead-outs die een sprinter voor zich kan hebben. Toch is er met de Deen Michael Mørkøv nog steeds eentje beter, maar dat vindt onze landgenoot voorlopig zeker niet erg.

Jonas Rickaert kijkt namelijk enorm op naar Michael Mørkøv. De renner van Alpecin-Fenix vertelde het in een interview bij Sporza. "Hij blijft een idool op vlak van de lead-outs. Ik kijk nog steeds naar zijn lead-outs en zo leer ik ook nog altijd bij." Volgens Rickaert is het ideaal om van de piste naar de weg te gaan. "Mørkøv deed het ook zo. Het is belangrijk dat je in een sprint kalm blijft en de rust die ik uitstraal heb ik, net zoals mijn positionering, geleerd op de piste", aldus Rickaert.