Revelatie van vorig seizoen wil opnieuw naar de Tour de France: "Het zou best cool zijn om weer terug te gaan naar de Tour"

Ben O'Connor was vorig jaar één van de revelaties in de Tour de France. De Austrliër won de zware negende etappe en eindigde uiteindelijk op een meer dan degelijke vierde plaats in het algemeen klassement.

Normaal gezien zou Ben O'Connor aan de Giro deelnemen, maar hij zou ook wel opnieuw naar de Tour de France willen gaan. Hij vertelde het bij Cyclingnews. "Je wordt altijd verleid door de Giro. Ik zou graag ooit weer teruggaan naar de Giro, maar met de manier waarop de Tour dit jaar ging, zou het best cool zijn om weer terug te gaan naar de Tour", aldus de Australiër van AG2R Citroën Team. "Ik ben nog steeds in het moment waar ik het beste probeer te maken van alles, dus als er nog een kans is dat ik de Tour kan doen terwijl ik nog jong ben en klaar om te vechten, dan is dat goed, want ik denk dat hoe ouder je wordt, hoe vermoeider je wordt in de Tour", legde O'Connor uit.