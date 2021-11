🎥 Gullegem Koerse plaatst opnieuw bekende kop op affiche

Na een jaartje zonder publiek wil de Cyclocross van Gullegem opnieuw veel volk lokken. Daarvoor zet de organisatie altijd een bekende kop op de affiche.

Vorig jaar werd de Cyclocross van Gullegem zonder publiek gereden en stond er niemand op de affiche. In 2020 was dat nog Freddy De Vadder.

Dit jaar is Stephanie Planckaert de uitverkorene. "Wij willen mee het vrouwenwielrennen promoten", zegt organisator Kevin Defieuw. "We gingen daarom op zoek naar een passende dame voor onze affiche en kwamen terecht bij Stephanie Planckaert. Zij ademt als dochter van wielerlegende Eddy Planckaert koers uit en is bovendien een graag geziene mediafiguur. We zijn blij dat zij onze cross op deze manier een duwtje in de rug wil geven."

Gullegem wordt volgend jaar op dinsdag 4 januari gereden. "De eerste zaterdag is 1 januari en we willen niet de concurrentie met de GP Sven Nys in Baal niet aangaan. We geloven wel in het potentieel van die nieuwe datum. De kerstvakantie is dan nog aan de gang en dus moet een groot deel van ons publiek nog niet aan het werk. En men kan bij ons op de cross ook klinken op het nieuwe jaar."