Advocaten van Wout van Aert zijn formeel: "Dit is Nuyens ten voeten uit"

Advocaat Walter Van Steenbrugge die Wout van Aert bijstaat is niet onder de indruk van de weg die Nick Nuyens bewandelt.

Walter Van Steenbrugge is niet te spreken over de acties van Nick Nuyens en zijn advocaat Rudi Desmet om in het dossier met Wout van Aert naar de UCI te stappen.

“Dit is een pure beschadigingsactie. Voor Nuyens kan het nooit genoeg zijn. Geld, geld en nog eens geld”, zegt Walter Van Steenbrugge bij VTM Nieuws.

Volgens Van Steenbrugge toont dit hoe Nick Nuyens in elkaar zit. “Hij wil Wout van Aert op alle mogelijke manieren treffen. Hij heeft destijds kwalijke intenties gehad toen hij Niels Albert vroeg om op papier te zetten dat er met Wout van Aert niet meer te werken viel en daar zijn handtekening onder te zetten. Nu wenst hij Wout van Aert te laten schorsen. Dat is Nick Nuyens ten voeten uit.”

Nuyens vindt de timing, net voor de campagne van Wout van Aert in de cyclocross, ook volledig ongepast.