Brand maakt er onewomanshow van in Superprestige Merkplas

Wereldkampioene Lucinda Brand heeft met groot overwicht de Superprestigecross in Merksplas gewonnen.

Brand ging vanaf ronde 1 al met de aandacht lopen, al ging die aandacht bij de start even naar Sanne Cant. De Belgische kampioene kwam ten val en moest meteen een hele cross achtervolgen.

Enkele honderden meters verderop ging Brand het veld in met Van der Heijden en Alvarado in haar wiel. Aan het einde van de eerste ronde had de wereldkampioene haar concurrentes al van zich afgeschud en een voorsprong van 15 seconden bijeen gesprokkeld.

Brand soleerde verder richting overwinning, al was de strijd voor de overige podiumplaatsen wel nog interessant. Met Betsema, Worst en Kastelijn waren er nog drie dames in de running voor twee plaatsjes om Brand te flankeren.

In de slotronde trok Worst stevig door op de zandstrook, goed voor enkele seconden voorsprong. De Nederlandse hield stand, voor Betsema en Kastelijn.