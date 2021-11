Iserbyt wacht sprint niet af en soleert naar zege in Merksplas

Eli Iserbyt heeft de Superprestigemanche in Merksplas gewonnen. Hij haalde het na een spannende cross voor Hermans en Sweeck.

Geen demonstratie bij de mannen zoals Lucinda Brand deed bij de vrouwen. Een groepje met Sweeck, Aerts, Iserbyt, Hermans en de Nederlander Ryan Kamp nam de kop, zonder grote verschillen. Uiteindelijk kwam ook net over halfweg koers Europees kampioen Van der Haar aansluiten waardoor er 6 leiders waren maar door een val van Kamp moest de Nederlander afhaken.

De toppers leken hun krachten te willen sparen voor de Wereldbekermanche in Koksijde van zondag. In de zevende ronde nam Aerts de groep op sleeptouw met een stevig tempo en Sweeck alert in het wiel. Van der Haar leek het lastig te hebben maar kwam op het asfalt wel terug.

In de daaropvolgende ronde trok Iserbyt dan weer door, maar Aerts wou zijn concurrent geen ruimte geven. Achter Iserbyt kraakte het bij iedereen maar echt veel voorsprong kreeg de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal in eerste instantie niet.

Maar Iserbyt bleef maar doorgaan zonder achterom te kijken. Aerts moest even naar adem happen en ook Hermans kreeg het gat niet dicht. Met een tweetal seconden voorsprong kwam Iserbyt als winnaar over de streep, voor Hermans en Sweeck.