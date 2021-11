Lucinda Brand ongemeen sterk in Merksplas: "Lekker dat je wat krachten kan sparen voor zondag nu" en "We reden voor plek 2"

Na een halve ronde was het duidelijk dat Lucinda Brand zou winnen in Merksplas. ok de tegenstand had dat al snel door.

"Dit had ik zelf ook niet verwacht, maar ja cross is nooit voorspelbaar", opent Brand na haar demonstratie in Merksplas. "Ik had een goede start en omdat er een gat was gevallen achter me, besloot ik door te trekken. Je kan de tegenstand beter laten achtervolgen dan ze in je wiel laten", klinkt het.

Met morgen ook nog de Wereldbekermanche in Koksijde in het verschiet, was het alleszins niet slecht om op reserve te kunnen rijden richting finish. "Ik moet eerst wel zorgen dat het gat groot genoeg was. Al is het wel lekker dat je in de finale niet te diep moet gaan en kan doseren voor zondag", besluit Brand.

Landgenote Annemarie Worst eindigde een twintigtal seconden later als tweede over de streep, 'best of the rest', besefte ze zelf ook. "We wisten al snel dat het voor de tweede plek zou zijn vandaag. Het gebeurde bij de start al en moesten snel achtervolgen. Je weet dat het dan nog een lange wedstrijd zal worden, ook in de achtervolging."

Worst maakte uiteindelijk in de zandstrook het verschil in de slotronde om de rest van zich af te schudden. "Ik ad elke ronde al een goede passage door het zand. Ik wist dat ik dat nog achter de hand zou hebben in de slotronde, wat uiteindelijk ook gelukt is", besluit ze.